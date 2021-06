Softwarekonzern SAP-Betriebsrat besiegelt das Ende seines einstigen Vorsitzenden

Nun ist die Karriere von SAPs einstigem Betriebsratschef am Ende: Bei einer mehrstündigen Sondersitzung hat der 43-köpfige Betriebsrat des Softwarekonzerns am Mittwoch nach Informationen der WirtschaftsWoche aus Unternehmenskreisen mit 23 zu 20 Stimmen der außerordentlichen Kündigung zugestimmt. "Wir bestätigen, dass der Betriebsrat der SAP SE der außerordentlichen Kündigung des ehemaligen Betriebsratsvorsitzenden zugestimmt hat", so SAP auf Anfrage. "Wir leiten nun die nächsten Schritte ein. Höchste Sorgfalt, Corporate Governance sowie der Schutz der Privatsphäre der Beteiligten stehen hierbei im Mittelpunkt."