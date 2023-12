Süss Microtec Wann können Maschinenbauer wieder aufatmen?

In den Lagern von Süss Microtec in Garching bei München stehen Maschinen im Wert von einigen Millionen Euro, die eigentlich schon längst bei den Kunden des Unternehmens sein sollten. Aber zumindest, sagt Burkhardt Frick, der Chef von Süss Microtec, habe es in den vergangenen Wochen eine „positive Entwicklung“ gegeben. Exportware für China werde nach und nach von den Behörden als unbedenklich eingestuft und könne nun ausgeliefert werden. „Wir hoffen, dass das so bleibt“, sagt Frick. Denn die ersten Kunden hätten bereits damit gedroht, Aufträge zu stornieren, wenn die bestellten Maschinen nicht spätestens im Januar geliefert würden.