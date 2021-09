Urteil am US-Gericht Apple verliert gegen Epic Games bei App-Store-Zahlungen

Apple erhebt eine Gebühr von bis zu 30 Prozent, wenn jemand über den App-Store eine Anwendung kauft oder Abos abschließt. Die Auseinandersetzung eskalierte, als Epic in eine „Fortnite"-Spieleversion eine alternative Zahlvariante integrierte, um die Gebührenabgabe an Apple und Google zu umgehen. Daraufhin entfernte Apple das Spiel aus seinem App-Store. Epic antwortete mit mehreren Klagen.



