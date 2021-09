Neue Provisionsregeln für App Store Das verlogene Angebot von Apple

Das gelingt ihm aber immer weniger. Auch gegen Apple laufen nun Verfahren, in Kalifornien, in der Europäischen Union, aber auch in Indien und Japan. In Südkorea hat das Parlament in der vergangenen Woche ein Aufsehen erregendes Gesetz beschlossen. Im Kern geht es bei allen darum, dass sich Konkurrenz und Regulatoren gegen Apples monopolistischen Umgang mit seinem App-Store wehren. Apple nimmt bei jedem Verkauf dort eine Provision von 30 Prozent, vor allem bei so genannten In-App-Käufen. Gleichzeitig verbietet Apple es Anbietern, in ihre Apps Links einzubauen, die Nutzer zu Seiten führen, wo sie etwa Abos abschließen oder andere Produkte kaufen können. Die Kunden sind in Apples Pflicht-Zahlsystem eingekerkert.