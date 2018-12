 US-Mobilfunkmarkt: Verzicht auf Huawei würde Weg für Fusion von T-Mobile und Sprint ebnen

Die Telekom hatte bereits am Donnerstabend in einer Stellungnahme erklärt, dass sie bereits eine „Multivendor-Strategie“ für Netzwerkgeräte verfolge und Produkte nicht nur von Huawei, sondern auch von Ericsson, Nokia und Cisco Systems beziehe. „Dennoch bewerten wir derzeit unsere Beschaffungsstrategie neu“, so die Telekom. „Die Deutsche Telekom nimmt die globale Diskussion über die Sicherheit von Netzelementen chinesischer Hersteller sehr ernst.“