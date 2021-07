Verwechslungsgefahr Clubhouse heißt bald Shortcut

„Die Clubhouse Audio App wurde so schnell groß, dass wir unmöglich hoffen konnten, unsere eigene Marke trotz ihrer Popularität zu behaupten“, schreibt er. Und motiviert seine Leute damit, dass ein Name nicht alles sei. Am Ende komme es darauf an, dass das Produkt dahinter gut ist. Mit Shortcut hat Schrader einen guten Namen gefunden. Auch wenn er für die Internet-Domain etwas tiefer in die Tasche greifen musste.



