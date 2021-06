Clubhouse-Gründer „Wir sind viel zu schnell gewachsen“

Kaum ein soziales Netzwerk schoss hierzulande in der kollektiven Wahrnehmung so rasch in die Höhe, wie Clubhouse zu Beginn dieses Jahres. Gefühlt versammelte sich auf der rein audiobasierten Plattform für Onlinediskussionen alles was in Politik, Kultur und Netzgemeinde Rang und Ruf hat. Investor Frank Thelen war genauso darunter wie der FDP-Vorsitzende Christian Lindner oder der Fernsehmoderator Joko Winterscheidt, die Klimaaktivistin Luisa Neubauer, der Entertainer Thomas Gottschalk oder die Digital-Staatsministerin Dorothee Bär.