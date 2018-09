KirchMedia-Pleite Insolvenzverfahren steht nach 16 Jahren vor dem Abschluss

Medienunternehmer Kirch, der 2011 im Alter von 84 Jahren starb, hatte das Kreditinstitut für die Pleite verantwortlich gemacht. Denn der damalige Bankchef Rolf Breuer hatte öffentlich Zweifel an Kirchs Kreditwürdigkeit geäußert. „Was alles man darüber lesen und hören kann, ist ja, dass der Finanzsektor nicht bereit ist, auf unveränderter Basis noch weitere Fremd- oder gar Eigenmittel zur Verfügung zu stellen“, sagte Breuer in einem Interview mit dem TV-Sender Bloomberg im Februar 2002. Zwei Monate später meldete die Kirch-Gruppe Insolvenz an.