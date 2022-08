Exklusives WiWo-Ranking Die innovativsten Mittelständler Deutschlands

Interboden experimentiert gern. 2023 will das Familienunternehmen das Bürogebäude The Cradle in Düsseldorf fertigstellen – in Anlehnung an den englischen Begriff für Kreislaufwirtschaft: Cradle to Cradle. Es wird zu 97,7 Prozent aus wiederverwertbaren Rohstoffen gebaut, nur ein Bruchteil der Baustoffe landet also irgendwann auf dem Müll. The Cradle besteht zu einem großen Teil aus Holz und verursacht rund 40 Prozent weniger CO2 als herkömmliche Gebäude. Interboden hat für das Konzept Preise gewonnen. Sollte der Gesetzgeber nachhaltiges Bauen vorschreiben, hätte die Firma schon mal einen Erfahrungsvorsprung. Aber auch Wohnhäuser „cradle“ bauen? Götzen zögert: „Das ist ökonomisch natürlich schwieriger umzusetzen.“