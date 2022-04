Flugzeugsitze-Weltmarktführer Recaro „Bahnsitze sind meist relativ voluminös, aber von begrenztem Komfort“

Seit Januar haben Sie gleich zwei Jobs im Recaro-Reich. Was an Ihrer neuen Doppelfunktion hat Sie am meisten überrascht, was am meisten gefordert?

Die für mich neue Breite des Geschäfts. Es sind alles Sitze. Aber unsere Gamingstuhl-Gruppe ist im Gegensatz zu den Flugzeugsitzen ein B2C-Geschäft, also mit direktem Endkundenkontakt. Wir verkaufen sie auch über unseren eigenen Webshop. Das klappt übrigens sehr gut, 2021 haben wir den Gamingstuhl-Absatz um 60 Prozent gesteigert. Da kam uns auch das stark genutzte Homeoffice zugute.