Helden Contra Corona - Erfahrungsbericht #1 Beton-Unternehmer Kortmann fährt auf Sicht

In der Produktion hat Kortmann die Schichtpläne so geändert, dass notfalls ein Team in Quarantäne gehen könnte, wenn ein Mitarbeiter den Coronavirus haben sollte, und das andere Team arbeitsfähig bliebe. Seine vier Außendienstmitarbeiter hat Kortmann kurzerhand Überstunden abbauen lassen und in Urlaub geschickt: „Die will doch jetzt keiner zu Besuch im Unternehmen haben angesichts der Angst vor Ansteckung durch Gespräche und Kontakte“, sagt er. Ob das arbeitsrechtlich angreifbar wäre, weiß er nicht genau: „In der aktuellen Situation machen die Leute auch bei ungewöhnlichen Maßnahmen mit.“