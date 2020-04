Helden Contra Corona – Erfahrungsbericht #19 „Es ist nicht so einfach, Aufträge ohne Störungen abzuarbeiten“

Wo liegt das Problem?

Die Zusammenarbeit mit unseren Kunden läuft auch digital recht gut. Doch einige Aktivitäten, die bisher an einem Tag vor Ort erledigt waren, brauchen aus der Ferne zwei bis drei Tage oder werden in die nächste Woche verschoben, da Mitarbeiter bei unseren Kunden auch aus dem Homeoffice arbeiten. In unserer Lieferkette treten die ersten Engpässe auf. Einige Bauteile kommen aus China. Weil die Fluggesellschaften einen Großteil ihres Linienverkehrs einstellen, werden auch die Transportkapazitäten aus China knapp. Bis ein Bauteil bei uns ist, treten schon mal Verzögerungen von drei Wochen auf. Gerade die Lieferung von Bauteilen in kleinen Mengen, die nur wenige Cent kosten, wird dann zum Problem. Da müssen wir momentan viel hinterher telefonieren. Ein Stück weit ist das Krisenmanagement. Und das haben wir in dieser krassen Form auch noch nicht erlebt. Bisher haben wir aber immer Lösungen gefunden. Das bremst uns nicht komplett aus. Wir müssen aber nach Alternativen Ausschau halten und höhere Transportpreise schlucken.



Wie gehen Sie als Startup mit gerade mal zehn Mitarbeitern mit den Kontakteinschränkungen um?

Alle Mitarbeiter arbeiten im Homeoffice. Bei uns funktioniert das prima, weil wir das schon seit Jahren so praktizieren. Allerdings nicht in dem Ausmaß wie heute. Das heißt: Unsere Mitarbeiter müssen sich jetzt damit arrangieren, dass auch Frau und Kinder zu Hause sind.



Ihre Büros in Erlangen sind also verwaist?

Ein oder zwei Mal pro Woche fährt einer von uns ins Büro. Aber ansonsten stehen die Räume leer. Wir entwickeln weiter neue Produkte und Lösungen, die das Internet schneller machen. Das dafür benötigte Testequipment steht jetzt aber bei den Mitarbeitern auf einem Tisch zu Hause. Deshalb können wir ohne größere Einschränkungen weiterarbeiten. Das klappt sogar bei unseren Auslandsprojekten in Belgien, Kanada und den USA. Unsere Vertriebsmitarbeiter dort und auch unsere Kunden arbeiten alle im Homeoffice.