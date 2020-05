Helden Contra Corona – Erfahrungsbericht #30 „Vor einer zweiten Corona-Welle habe ich Angst“

Hänchen schaut wieder nach vorn. Die privaten Mittel investiert er ab Juni in neue Anlagen, um die Produktionskapazitäten um zehn Prozent auf 22.000 Essensportionen zu erhöhen. Gleichzeitig hat er sich „massiv in die Akquise eingeschaltet“, um neue Kunden zu gewinnen und geringere Umsätze auszugleichen: „Es ist nicht meine Art, nach einem Rückschlag defensiv zu agieren. Wir sind immer gewachsen und wollen das wieder tun.“



Die alte Performance ist fast schon wieder zurück: „Ich bin zu hundert Prozent sicher, dass wir den Dezember gesund erleben werden“, verkündet Hänchen. Nur eine Angst plagt den Unternehmer noch: dass Corona zurückschlägt, dass der Lockdown von vorn losgeht und die Schulen und alle anderen Kunden wieder schließen: „Noch so einen Monat wie den April will ich nicht erleben.“



