Helden Contra Corona – Erfahrungsbericht #29 „70 Prozent weniger Anzüge, dafür mehr T-Shirts“

Wann wird sich das ändern?

Ich denke, das wird bis Ende dieses Jahres so bleiben. Jeder – die Kunden und wir selber – haben zu kämpfen mit einer sich täglich ändernden Regelungslage und politischen Einschätzung der Corona-Epidemie.



Ihre Kunden ordern doch online, also unabhängig von variierenden Regelungen in den Bundesländern.

Ja, aber das Kundenverhalten in Bayern ist beispielsweise anders als das in NRW, wenn dort unterschiedliche Öffnungsregelungen im stationären Handel gelten. Das spüren wir auch. Wir reagieren darauf, indem wir die Kunden regional angepasst mit Werbung ansprechen.



Verändert das Homeoffice die Nachfrage nach bestimmten Artikeln?

Und ob! Wir verkaufen verglichen mit 2019 rund 70 Prozent weniger Anzüge. Wer trägt schon ein Sakko im Homeoffice? Auch in einer virtuellen Telko ist man legerer angezogen. Generell hat sich das Einkaufsverhalten sehr geändert und der aktuellen Krisensituation angepasst. Schlendern gibt es nicht mehr – auch in der Onlinewelt. Es wird sehr viel mehr bedarfsorientiert gekauft. Hier ist die Herausforderung für die Unternehmen, mit gezieltem Storytelling die Kunden in ihrem veränderten Umfeld abzuholen.