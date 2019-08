Kettler-Insolvenzsachwalter „Es geht nicht um einen Job-Kahlschlag“

„Die dritte Insolvenz ist für jedes Unternehmen eine Bürde, aber die Sanierung hat Aussicht auf Erfolg“, sagte die Düsseldorfer Juristin Annamia Beyer, die Kettler gemeinsam mit dem Restrukturierungsexperten Martin Lambrecht berät. Der bisherige Eigentümer Lafayette Mittelstand Capital wolle an Bord bleiben. Der Finanzinvestor sei „weiterhin von der Zukunftsfähigkeit der deutschen Produktionsstandorte überzeugt und beteiligt sich aktiv an der Sanierung“, so Lambrecht.