Kontrollierte Arbeitszeit Warum ausgerechnet junge Firmen auf die Stechuhr setzen

Lasse Rheingans, Chef einer Bielefelder Digitalagentur, ging noch weiter. Als er 2017 Digital Enablers einstieg, führte er den Fünf-Stunden-Tag ein – aus Erfahrung: „Ich habe zu viele Leute umfallen sehen in diesem Agenturbusiness“, sagt er. „Acht-Stunden-Tage sind in Wissensjobs doch höchstens zwei, drei Mal die Woche wirklich möglich“ sagt er und schiebt hinterher: „Ich bin ein Pragmatiker – ich will nicht, dass die Leute ihre Zeit absitzen, obwohl sie nicht mehr können oder mit ihren Tageszielen schon lange fertig sind.“