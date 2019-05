Mittelstand Warum sich die Energiewende im Unternehmen lohnt

Mehr als 1,5 Millionen Euro investierte das Unternehmen in eine zentrale Infrastruktur zur Erfassung von Stromdaten und in die Installation von mehr als 4.000 lokalen Messgeräten für den Energieverbrauch der Filialen und aller Klima-, Licht- und Lüftungsanlagen. Viertelstündlich senden die lokalen Zähler seither Informationen an die zentrale Messdatenerfassung.