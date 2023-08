Möbel-Zulieferer „Wir brauchen unternehmerische Freiheit, um die Probleme anzugehen“

WirtschaftsWoche: Herr Riekena, Ihre Vorgängerin und heutige Verwaltungsratsvorsitzende Sibylle Thierer hat Anfang des Jahres bei Ihrem Amtswechsel gesagt, dass es nun darum gehe, nicht alles so zu machen wie bisher. Was haben Sie seit Januar verändert?

Gregor Riekena: Wir haben zuerst einmal nach hinten geschaut und reflektiert, was uns erfolgreich gemacht hat. In den vergangenen beiden Dekaden hat unser Unternehmen ausgezeichnet, dass wir nahe an den Kunden waren und wir so schnell herausfinden konnten, wie sich das Marktumfeld ändern wird. Wir werden also auf keinen Fall statisch verharren, das können wir uns gar nicht erlauben.