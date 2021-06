Nachfolgeregelung Tinder für den Mittelstand

Letztlich hat Grund seinen Plan durchgezogen: Er hat den Hersteller von Metalldetektoren übernommen. Seit September 2019 ist er nun Hausherr der Pyramide – und hat sich vorgenommen, den mittelständischen Betrieb mit 32 Angestellten in eine goldene Zukunft zu führen. „Ich will das Lebenswerk der Unternehmensgründer in die nächste Dekade bringen“, sagt der 33-Jährige. Die hatten ihre Firma zum Verkauf gestellt – weil sie mit Mitte 50 bereits in Rente gehen wollen, geeignete Nachfolger im eigenen Umfeld aber nicht in Sicht waren.