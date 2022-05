Stabilos neuer Digitalstift Dieser Stift soll Kindern die perfekte Handschrift beibringen

Noch ein bisschen weiter in der Zukunft liegt der Markt, den Stabilo langfristig anpeilt: Erwachsene. Nicht etwa, weil die das Schreiben nochmal lernen sollten, sondern vielmehr als Ergänzung zum analogen Stift. Helfen soll dabei die sogenannte Schrifterkennung, die das handgeschriebene Wort erkennt und automatisch in einer App ablegt – in Druckbuchstaben, so dass es jeder lesen kann. Was es heute schon für Tablets wie dem iPad gibt, auf denen Menschen mit dem Stift schreiben können, soll so ohne Zusatzgerät möglich werden. „Anwendungen hierfür entstehen in den nächsten zwei bis drei Jahren in Testmärkten. Wir sind gerade in Gesprächen mit verschiedenen Kooperationspartnern“, sagt der Stabilo-Chef. Den Veröffentlichungstermin hat er sich bestimmt schon im Kalender gemarkert.



