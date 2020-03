Statistisches Bundesamt Deutsche Industrie erzielt im Januar größtes Auftragsplus seit 2014

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat das Jahr wegen der Coronavirus-Epidemie bereits abgeschrieben. „Die Industriekonjunktur dürfte auch im laufenden Jahr in der Rezession verharren und sich zu der längsten seit der Wiedervereinigung ausweiten“, heißt es im aktuellen Quartalsbericht. „Nicht Brexit, nicht Trump, sondern das Coronavirus und seine weltweite Verbreitung haben derzeit den größten negativen Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland.“ Die Industrie schrumpfte schon vor dem Virus-Ausbruch sechs Quartale in Folge – vor allem wegen der schwächeren Weltkonjunktur, aber auch wegen der Probleme in der Autoindustrie.