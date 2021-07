Streit um Immobilie Windhorsts Horror-Haus sorgt in Hannover für Ärger

Architekt Runge sagt, dass Windhorst vor zwei Jahren nach Hannover gekommen sei und sich im Gespräch mit Politikern und Anwohnern glaubhaft als Retter präsentiert hätte. „Heute bin ich enttäuscht von ihm.“ Runge führt durch das Geschoss, in dem Windhorst eine Shoppingmall errichten will, Pläne dazu gibt es bereits. „Das ist totaler Schwachsinn“, wettert Runge. Wer will denn eine Mall in Zeiten, in denen der Einzelhandel ohnehin schlecht läuft? Runge plädiert für ein Gebäude, das durchlässig ist für Fahrradfahrer und Fußgänger, in dem nicht nur Geschäfte, sondern auch Handwerker sitzen – und in dem auch Kultur stattfinden kann.