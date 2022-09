Studie von Roland Berger „Es kracht überall in der Wirtschaft“

„Weitere Mittelständler werden folgen“, erwartet Sasha Haghani. Vor wenigen Tagen hat der Deutschland- und Restrukturierungschef der Unternehmensberatung Roland Berger Bankenvertretern in Berlin eine Studie präsentiert, die es in sich hat. Von insgesamt rund 650 Restrukturierungsexperten, die Haghanis Team befragt hat, erwartet demnach mehr als die Hälfte für die kommenden Jahre eine „Stagnation oder Rezession der europäischen und deutschen Wirtschaft“, heißt es in der Untersuchung.