Sustainable Impact Award 2021 SIA Award: Das sind die Gewinner

So wie Elobau, Preisträger in der Kategorie „Impact on Earth“. Das Unternehmen entwickelt Sensorik insbesondere für Nutzfahrzeuge. Elobau ist bereits seit 2010 klimaneutral, setzt Regenwasser ein sowie Fahrzeuge mit nachhaltigem Antrieb und hat so gesehen schon viel erreicht. „Wir halten da auch nicht an und verwalten den Kontostand, den wir jetzt erreicht haben“, sagt Michael Hetzer, langjähriger Geschäftsführer der Elobau. So wolle Elobau weiter daran arbeiten, auch die Lieferanten von mehr Nachhaltigkeit zu überzeugen. Außerdem müsse man sich die Frage stellen, was mit den Produkten am Ende des Lebenszyklus geschieht. „Wir beschäftigen uns sehr intensiv mit dem Thema Recyclingfähigkeit“, sagt Hetzer. „Also da gibt es noch einige Aufgaben.“