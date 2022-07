ZF Friedrichshafen: Stühlerücken beim zweitgrößten deutschen Autozulieferer

Der Schweizer Finanzinvestor Partners Group hat Wolf-Henning Scheider zum Partner und Head of Private Equity berufen. Scheider, der im März seinen Abschied als Vorstandschef des deutschen Autozulieferers ZF Friedrichshafen angekündigt hatte, wechsle Anfang 2023 zur Partners Group, erklärte das Unternehmen. Er löse als Leiter der Geschäftseinheit Private Equity Konzernchef David Layton ab, der die Sparte bislang führt. In Scheiders Verantwortung fällt künftig das Beteiligungsportfolio des Unternehmens aus Baar-Zug im Kanton Zug mit mehr als 100 Unternehmen in 23 Ländern und rund 250.000 Mitarbeitenden.