Ranking Diese Top-Manager sind die Spitzenverdiener in Europa

In diesem Jahr könnte die Rangliste nicht nur an der Spitze durcheinandergewirbelt werden. „Die Vergütungen in der Technologie- und Telekom-Branche waren immer relativ niedrig“, sagte Kramarschs hkp-Kollegin Verena Vandervelt. „Das kann sich nun in der Krise komplett drehen, weil sie vom Abschwung viel weniger betroffen sein dürften als andere Branchen.“