Digitalisierung bei deutschen Versicherern „Natürlich wird es Jobverluste geben“

Klingt, als könnten in dem Bereich in den kommenden Jahren reichlich Arbeitsplätze wegfallen.

In der Konsequenz wird es natürlich Jobverluste geben. In der Vergangenheit war das primäre Ziel der Versicherer die Reduktion des Schadenaufwands. Da haben die Unternehmen mehrstufige Prüfverfahren aufgebaut, haben Gutachter und Belegprüfer beschäftigt, haben hin und wieder auch noch einen Sachverständigen rausgeschickt, um die Schadenquote zu optimieren. Das ganze Geschäftsmodell war auf Misstrauen aufgebaut. Das ändert sich jetzt – heute rückt die Kundenzufriedenheit mehr und mehr in den Fokus. Die Unternehmen fragen sich daher, ob sie diese mehrstufigen Prüfsysteme überhaupt noch brauchen.