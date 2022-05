Hedgefonds-Streit: US-Justizministerium: Allianz-Fondsmanager haben Anleger betrogen

Von der Strafe würden ihr aber 1,89 Milliarden Dollar erlassen, weil sie den Anlegern – darunter Pensionsfonds für Lehrer im US-Bundessstaat Arkansas – bereits mehr Entschädigungen gezahlt habe. Weitere 463 Millionen würden zugunsten der Staatskasse eingezogen. In einem separaten Vergleich zahlt die Allianz 675 Millionen an die US-Wertpapieraufsicht SEC. Ein Sprecher des Konzerns in München erklärte, die Beträge seien durch Rückstellungen abgedeckt.