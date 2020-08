Kfz-Prüfung in Österreich Warum das „Pickerl“ besser ist als der „TÜV“

Hat die Überprüfung durch die Fülle an Kfz-Werkstätten Vorteile gegenüber der Überprüfung durch nur wenige Organisationen wie in Deutschland?

Aus Verbrauchersicht liegt der Vorteil eindeutig im Preis. Die Preisgestaltung in Österreich ist marktgetrieben und es gibt in diesem Bereich keine preislichen Vorgaben. Durch die Menge der Anbieter sind die Preise für die Fahrzeugüberprüfung relativ niedrig. Während in Deutschland der TÜV meist bei mehr als 100 Euro liegt, starten die Preise in Österreich bei rund 40 Euro. Allerdings findet die Überprüfung in Österreich bei älteren Fahrzeugen jedes Jahr statt, in Deutschland liegt das Intervall bei zwei Jahren bzw. nach der Erstzulassung findet der TÜV nach drei Jahren statt. Insofern sind die Preise nicht ganz vergleichbar, hochgerechnet sind die Preise für die Kfz-Überprüfung in Österreich aber niedriger als in Deutschland.