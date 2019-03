Innovationspreis 2019 So innovativ ist die deutsche Wirtschaft

Der Markt für Flüssigkristall-Materialien ist insgesamt seit einigen Jahren rückläufig. Damit beweist diese Innovation deutlich: Auch gute Ideen können vom Markt gefegt werden – nämlich dann, wenn eine neue Technologie bessere Ergebnisse verspricht. Die Darmstädter müssen also ihre Marktführerschaft in einem schrumpfenden Geschäft verteidigen – und versuchen zugleich, diese Entwicklung durch Wachstum in neuen Technologiefeldern wie etwa OLED- oder Halbleiter-Materialien zu kompensieren.