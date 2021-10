Verband: US-Einzelhandel rechnet mit Rekord-Weihnachtsumsatz

Zudem reagieren auch Hersteller und Einzelhändler direkt auf Probleme in den Lieferketten. So hat der Online-Händler Amazon seine Lagerflächen ausgeweitet, und der Jeans-Produzent Levi's lässt seine Ware aus Übersee in Häfen der Ost- statt der stark überlasteten Westküste der USA liefern.