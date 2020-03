Verbraucherpreise Inflation in der Euro-Zone fällt auf 1,2 Prozent – und entfernt sich von EZB-Ziel

Die Inflationsentwicklung ist entscheidend dafür, wann die Sparer im Euro-Raum wieder mit höheren Zinsen rechnen können. Um die Inflation anzuschieben, hat die EZB die Zinsen auf ein Rekordtief gesenkt und kauft in großem Umfang Staatsanleihen der Euro-Länder. Diese Politik will sie so lange fortsetzen, bis sich die Inflation wieder nachhaltig ihrem Ziel annähert – knapp unter zwei Prozent. Erst dann will sie die Zinsen wieder anheben. Der Zeitpunkt ist jedoch weiterhin nicht absehbar.