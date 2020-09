Vermögensverwaltung: Privatbank Julius Bär denkt über eine US-Niederlassung nach

Julius Bär habe seit 2019 vier Büros auf dem amerikanischen Kontinent geschlossen oder verkauft, wachse jedoch in Brasilien, Mexiko, Chile und Kolumbien, wo Akquisitionen, strategische Allianzen und Joint Ventures in Betracht gezogen würden, sagte Sanchez. Ziel sei es, zu den fünf besten Wealth-Managern in Lateinamerika zu gehören. Sanchez hatte zuvor erklärt, die Bank belege unter den internationalen Privatbanken in der Region den sechsten oder siebten Platz.