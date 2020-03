Versicherer Lebensversicherung treibt Allianz in Deutschland an

Insgesamt legten die Beitragseinnahmen der Allianz Deutschland um 15 Prozent auf 42,0 Milliarden Euro zu. In der Krankenversicherung stiegen die Beiträge um zwölf Prozent, in der Schaden- und Unfallversicherung - bereinigt um den an die Muttergesellschaft abgegebenen Kfz-Direktversicherer AllSecur (jetzt Allianz Direct) - um fünf Prozent. Mit der Übernahme der Mehrheit an der ADAC Autoversicherung machte die Allianz den Verlust der AllSecur mehr als wett. Im Verlauf des Jahres seien 221.000 versicherte Fahrzeuge hinzugekommen. Allein die ADAC Autoversicherung meldete in der Abwerberunde zum Jahresende rund 100.000 neue Kunden. Insgesamt kommt die Allianz jetzt auf 8,7 Millionen versicherte Autos.