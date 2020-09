Versicherer: US-Pensionsfonds verklagen Allianz auf vier Milliarden Dollar

In der Klageschrift heißt es, AGI habe eine „wetterfeste“ Anlagestrategie versprochen, habe dann aber aus Eigennutz auf eine Erholung am Markt gesetzt und damit „die schwer verdienten Pensionen der MTA-Mitarbeiter aufs Spiel gesetzt, die zur gleichen Zeit ihr Leben riskierten, um New York in der Corona-Pandemie am Leben zu halten“.