Versicherungen: Fünf deutsche Versicherer müssen sich EU-Stresstest stellen

„Wir sind immer noch mitten in der Krise“, betonte EIOPA-Exekutivdirektor Fausto Parente am Freitag in Frankfurt zum offiziellen Start des Stresstests. „Der Versicherungssektor kann sich dem natürlich nicht entziehen.“ Die Assekuranz ist von der Konjunktur zweifach betroffen: über die Beitragseinnahmen im Kerngeschäft und ihre Kapitalanlagen an den Finanzmärkten. Die EU-Aufsichtsbehörde warnt seit Beginn der Corona-Pandemie vor den langfristigen wirtschaftlichen Folgen der Krise und bremst die Versicherer bei Ausschüttungen. Die deutsche Finanzaufsicht BaFin hat den Branchengrößen Allianz und Münchener Rück aber gestattet, Dividenden wie in den Vorjahren zu zahlen, und nur bei Aktienrückkäufen Einspruch eingelegt.