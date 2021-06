Wirtschaftliche Erholung: EZB-Vize – Beschränkungen für Dividendenzahlungen der Banken könnten wegfallen

Die EZB-Bankenaufsicht kann laut Notenbank-Vize Luis de Guindos aufgrund der wirtschaftlichen Erholung womöglich bald die Beschränkungen für Dividendenzahlungen der Geldhäuser aufheben. „Wenn das von uns vorhergesagte Tempo anhält, könnte diese Empfehlung früher oder später verschwinden“, sagte de Guidos am Mittwoch auf einer Finanzveranstaltung in Spanien. Derzeit wird erwartet, dass die Europäische Zentralbank (EZB) am 23. Juli eine Entscheidung fällt, ob die Einschränkungen aufgehoben werden sollen.