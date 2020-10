Zahlungsdienstleister: Wirecard-Insolvenzverwalter verkauft US-Tochter an Finanzinvestor

Wirecard North America gilt als eines der werthaltigsten Teile des in einem Bilanzskandal zusammengebrochenen Konzerns aus Aschheim bei München. Wirecard hatte das Unternehmen 2016 von der Großbank Citi übernommen. Wirecard North America gibt vor allem vorbezahlte Kreditkarten aus. Richtig integriert in das übrige Geschäft wurde die Tochter nie - in der Insolvenz entpuppt sich die weitgehende Eigenständigkeit als Vorteil. Mit der Übernahme soll die bisherige Wirecard-Tochter in North Lane Technologies umbenannt werden - nach der Straße, in der sie in Philadelphia 1997 gegründet wurde.