Zinsentscheid: Britische Notenbank belässt Leitzins nahe null

In der Viruskrise lässt die Bank von England den Leitzins nahe null und zugleich die Tür für weitere Notmaßnahmen offen. Die Währungshüter um Notenbank-Chef Andrew Bailey tasteten den geldpolitischen Schlüsselsatz von 0,1 Prozent am Donnerstag nicht an, den sie erst jüngst außer der Reihe im Rahmen eines Krisenpakets auf dieses Rekordtief gesenkt hatten.