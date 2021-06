Die Milliardärin MacKenzie Scott hat rund 2,7 Milliarden US-Dollar an insgesamt 286 Organisationen gespendet. Die 51-Jährige machte die Bekanntgabe am Dienstag. Zu den Auserwählten gehörten demnach Universitäten, Gruppen, die sich für die Umsiedelung von Flüchtlingen einsetzen, Bürgerrechtsgruppen und Kulturorganisationen. Sie und ihr Ehemann Dan Jewett hätten den Begünstigten das Geld zukommen lassen, als „Zeichen des Vertrauens und der Ermutigung“, teilte Scott in einem Beitrag bei „Medium“ mit.