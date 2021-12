Banken: Erste Group kauft ungarische Commerzbank-Tochter

Die Behörden müssen noch grünes Licht geben. Der Abschluss der Transaktion werde in der zweiten Jahreshälfte 2022 erwartet. Darüber hinaus hätten die beiden Banken eine Kooperationsvereinbarung geschlossen. Diese sieht vor, dass Firmenkunden der Commerzbank einen vereinfachten Zugang zum Wissen und Netzwerk der Erste Group in ausgewählten Märkten in Zentral- und Südosteuropa erhalten. Das Frankfurter Geldhaus hat künftig in Osteuropa noch eigene Standorte in Polen, in der Tschechischen Republik und in Russland.