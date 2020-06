Blick hinter die Zahlen #22 – Gesundheitssystem Warum der Corona-Tsunami ausblieb

Abzulesen ist das an den niedrigen Geburtenraten und an der Haushaltsgröße. In Italien bringt jede Frau im Schnitt nur noch 1,29 Kinder zur Welt, in Spanien sind es 1,26. Deutschland liegt mit 1,57 Kindern gar leicht über dem EU-Durchschnitt (1,56). Während in Deutschland aber pro Haushalt durchschnittlich zwei Personen leben, sind es in Italien 2,3 und in Spanien gar 2,5 Personen. Auch das erhöht das Infektionsrisiko.