Blick hinter die Zahlen #26 – Alternative Indizes Das Gold der Datenschürfer

Digitale Plattformen sind eine Goldgrube für alternative Indizes und Frühindikatoren. Inzwischen hat sich in dieser Nische eine eigene Datenindustrie etabliert. Neben großen Konzernen gibt es auch eine Reihe von Start-ups. Das Bonner Unternehmen Stockpulse beispielsweise wertet Meldungen in den sozialen Medien über Dax-Konzerne aus. Unternehmen, über die im Netz positiv berichtet wird, laufen in der Folge auch besser an der Börse. Diesen Zusammenhang können etwa Fondsmanager nutzen, um ihr Portfoliomanagement zu verbessern.