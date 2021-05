Broker XP: Credit Suisse dementiert Gespräch möglichen Verkauf des Brasilien-Geschäfts

Zuvor hatte der Blog Brazil Journal unter Berufung auf mit der Situation vertraute Personen berichtet, dass der brasilianische Broker XP Inc eine Übernahme des Credit-Suisse-Geschäfts in dem südamerikanischen Land auslote. XP habe bei der Credit Suisse in der Schweiz Interesse an einer entsprechenden Transaktion signalisiert. Die Gespräche befänden sich aber in einem frühen Stadium, so die Publikation. XP lehnte eine Stellungnahme ab.