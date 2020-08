Chinesische Video-App: Tiktok arbeitet angeblich an Notfallplänen für mögliches US-Aus

US-Präsident Donald Trump sieht in den TikTok-Aktivitäten ein Risiko für die nationale Sicherheit. Er sorgt sich, dass Informationen der in den USA rund 100 Millionen monatlichen Nutzer mit der chinesischen Regierung geteilt werden könnten. Am 6. August verbot Trump US-Unternehmen Geschäfte mit Tiktok wie auch der Tencent-Tochter WeChat. Die Verfügung soll Mitte September in Kraft treten.