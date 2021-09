Chipmarkt: Österreichs Notenbankchef rechnet mit Überangebot am Chipmarkt

Der Mangel an Mikrochips wird nach Einschätzung von EZB-Ratsmitglied Robert Holzmann nur vorübergehend sein. Es gebe in der Zwischenzeit beträchtliche Investitionen in die Produktion von Chips, sagte der österreichische Notenbanker in einem Interview mit der Tageszeitung „Der Standard“ (Mittwochausgabe). „Wie immer in solchen Situationen werden wir wahrscheinlich schon in einem Jahr ein Überangebot an Chips sehen“. Das könne sogar zu einem Überschießen der Preise in diesem Segment führen.