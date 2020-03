Deutsche Kreditwirtschaft Banken können nicht „kaufmännische Sorgfalt über Bord werfen“

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hatte die Hausbanken zuvor aufgefordert, in der Coronakrise keine zu hohen Anforderungen an Kredite für kleine Unternehmen zu stellen. Jeder Bankmitarbeiter solle wissen, „dass das jetzt eine große, gemeinsame, nationale Anstrengung ist, die notwendig ist, wo jeder gewissermaßen ein bisschen Fünfe gerade sein lassen muss“, sagte der Vizekanzler am Dienstag in München. Die Förderbank KfW werde dafür sorgen, dass Geschäftsbanken, Sparkassen und andere ihren traditionellen Kunden weiter Geld zur Verfügung stellen könnten.