DIW-Institut: Deutsche Wirtschaft wächst kräftig – doch neue Probleme können folgen

„Beflügelt wird die Entwicklung von einem Zwischenhoch bei den Dienstleistern, im verarbeitenden Gewerbe hält dagegen der Abwärtstrend an“, hieß es dazu. Erstgenannte könnten allerdings unter einer vierten Corona-Welle im Winter leiden, wenn auch nicht mehr so stark wie ein Jahr zuvor. „Damit dürfte das kräftige Plus bei der Wirtschaftsleistung im dritten Quartal die Ruhe vor einem stürmischen Winter sein, in dem die deutsche Wirtschaft kaum von der Stelle kommt“, so das Institut.