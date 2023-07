BörsenWoche 419: Editorial Warum nach dem KI-Boom eine Korrektur nicht überraschen sollte

Anleger dürfen nicht vergessen: Nach dem massiven Kursanstieg sind KI-Aktien bereits weit gelaufen – auch, weil viele Aktionäre über ihre ETF-Sparpläne immer weiteres Geld in die Unternehmen pumpen. Im Weltaktienindex MSCI World sind mit Microsoft, Alphabet und Co. genau jene Unternehmen am stärksten gewichtet, die im KI-Wettlauf ganz vorne mitspielen wollen.