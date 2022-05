BörsenWoche „Buy the dip“ funktioniert nie optimal

Sind Sie ein Schnäppchenjäger? An mir gehen günstige Angebote meist vorbei. Ich will Dinge nicht haben, nur weil sie gerade günstiger sind. Und wenn ich etwas brauche, dann kaufe ich es sofort. An der Börse sind Preisbewusstsein und Geduld allerdings wichtige Erfolgsfaktoren. Die großen Indizes befinden sich weiter im Abwärtstrend, auch Schwergewichte wie Apple, Amazon, Alphabet oder Tesla können sich ihm nicht mehr entziehen. Wer seit Jahresbeginn dem Corona-Mantra „buy the Dip“ folgte, liegt im Schnitt im Minus. Aber wen juckt es nicht in den Fingern, wenn lange beobachtete Werte endlich unter die einst selbst gesteckte Kaufpreis-Marke fallen?